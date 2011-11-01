Виталий Кличко перепутал четвертую власть с пятой колонной
09:21, 01 ноября 2011Политика
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На пресс-конференции в Херсоне
Виталий Кличко, известный украинский боксер и политический деятель, лидер политической партии "УДАР", на пресс-конференции в Херсоне перепутал "четвертую власть" с "пятой колонной", сообщает Укринформ.
Обратившись к присутствующим на пресс-конференции журналистам, чтобы они не забывали, что "свобода прессы - один из ключевых факторов демократического государства", он уточнил у них: "И пресса эта, которая у нас, - пятая колонна?".
Однако когда в зале возник смех и журналисты начали подсказывать, что прессу вообще-то называют в обществе "четвертой властью", а "пятая колонна" это что-то другое, Виталий Кличко отметил: "Четвертая колонна власти. Четвертая власть".
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