Виталий Кличко перепутал четвертую власть с пятой колонной

Виталий Кличко, известный украинский боксер и политический деятель, лидер политической партии "УДАР", на пресс-конференции в Херсоне перепутал "четвертую власть" с "пятой колонной", сообщает Укринформ.

Обратившись к присутствующим на пресс-конференции журналистам, чтобы они не забывали, что "свобода прессы - один из ключевых факторов демократического государства", он уточнил у них: "И пресса эта, которая у нас, - пятая колонна?".

Однако когда в зале возник смех и журналисты начали подсказывать, что прессу вообще-то называют в обществе "четвертой властью", а "пятая колонна" это что-то другое, Виталий Кличко отметил: "Четвертая колонна власти. Четвертая власть".