У Яценюка образовалось "молодежное крыло"

Молодежное крыло Житомирской областной организации политической партии «Фронт Змін» возле облгосадминистрации провело протестный флеш-моб под лозунгом «Я – против!», направленный против избыточных бюджетных расходов на содержание органов власти и высоких должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, участники флеш-моба поставили коробки, на которых написали расходы власти. С одной стороны площадки была куча коробок, которые символизировали расходы на содержание органов власти, а с другой – коробки с «расходами на содержание молодежи».

Как сообщила журналистам организатор флеш-моба, координатор молодежного крыла «Фронта Змін» в Житомирской области Ольга ФАРИОН, «этим флеш-мобом молодежь обращает внимание на огромную пропасть, которую создала действующая власть между уровнем жизни граждан и расходами на высших чиновников, депутатов, правительственных чиновников и Президента».

Участник акции, студент Житомирского государственного технологического университета Иван БЕСПАЛЬЧУК отметил, что "сегодня граждане Украины тратят на отдых одного депутата Верховной Рады столько же, сколько на здоровье 1100 украинцев, на лечение народного избранника столько же, сколько на лечение 5130 граждан, 189 млн. грн. предусмотрено в бюджете на перелеты высокопоставленных должностных лиц и только 20 млн. грн. составят расходы на издательство украинских книг".

"В то же время расходы на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА составляют 1 млн. 840 тыс. грн. в день, при том, что студент получает 600 грн. стипендии в месяц, а молодой специалист - 969 грн. зарплаты", - подчеркнул И.БЕСПАЛЬЧУК.

Молодежный флеш-моб состоялся в рамках всеукраинской акции «Украина против Януковича».

Участие в акции приняли около ста активистов Житомирского "Фронта Змін", прохожих, студентов и журналистов.