Попов активизирует сотрудничество между Киевом и Парижем

В рамках приема, посвященного 20-ой годовщине Независимости Украины, в Париже Александр Попов встретился с сенатором, представителем группы дружбы Франция-Украина Раймондом Кудерком. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества между Киевом и Парижем, развитие культурных отношений между государствами.

«Уже состоялся ряд встреч с влиятельными французскими политиками, сенаторами, государственными деятелями, которые засвидетельствовали объективную потребность в активизации отношений между Киевом и Парижем. Предварительно мы проговорили направления и темы, в которых возможно сотрудничество», - сказал Александр Попов.

Также глава КГГА отметил, что в сегодня у него состоится ряд встреч с представителями бизнеса Франции.

«Это очень важный вопрос, ибо о развитии отношений можно говорить, когда их фундаментом является экономический фактор. Ведь сотрудничество украинских и французских компаний даст толчок и для развития художественных и культурных проектов», - отметил Александр Попов.

Напомним, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов 27-28 октября посещает с рабочим визитом Париж.