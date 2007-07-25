В УНИАН состоится экстренный брифинг Онищука (трансляция на 5-ом канале)
15:01, 25 июля 2007Политика
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Сегодня в 16.30 в УНИАН с трансляцией на “5-м канале” состоится экстренный брифинг народного депутата пятого созыва, заместителя руководителя штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Николая ОНИЩУКА.
Тема брифинга: “Верховная Рада – неполномочна. Решение суда”.
Регистрация представителей СМИ проводится на месте по редакционным удостоверениям.
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