В «Нашей Украине» называют заявления Путина «фантомной болью»

Заявления российского руководства о создании Евразийского союза являются «фантомной болью по Советскому Союзу».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», так прокомментировал член политсовета партии Данила ЛУБКИВСКИЙ публикацию в газете «Известия» статьи российского премьер-министра Владимира ПУТИНА о перспективах Евразийского союза

«Строительство в советских традициях, как правило, заканчивается или провалом, или казармой. Риторика российского руководства об интеграции содержит новые аргументы, но старую советскую суть. Это означает, что они избрали весьма непростую и неблагодарную цель идти вопреки историческим, политическим и экономическим процессам», – считает он.

По убеждению Д.ЛУБКИВСКОГО, настоящая цель статьи В.ПУТИНА очевидна. «Начиная избирательную кампанию, российское руководство вновь заявило о геополитических амбициях восстановить руководящий статус Москвы на всем постсоветском пространстве. Эта давняя идея является фантомной болью России, которая мешает ей адекватно оценивать отношения с соседями и партнерами. К сожалению, такая идея не имеет обдуманных, сдерживающих преград в самой России, поскольку ее придерживаются не только политические, но и церковные руководители, не говоря о «закрепощенной» интеллигенции», - отметил Д.ЛУБКИВСКИЙ.

«ПУТИН, мягко говоря, выдает желаемое за действительное, когда ставит знак равенства между ЕС и будущим Евразийским союзом, инициированным Россией. Тезис ПУТИНА о «великой Европе, неотъемлемой частью которой является Евразийский союз, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов» не имеет ничего общего с реальностью. И это понятно каждому, кто попробует сравнить реальный уровень благосостояния людей и власть предержащих, соблюдение гражданских прав, свободы слова и СМИ, возможности проведения демократических выборов и смены власти, защищенность прав национальных и религиозных меньшинств, уровень коррумпированности власти и произвол правоохранительных органов, свободы предпринимательства в странах Европейского Союза и Евразийского пространства», - отметил Д.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, «эти разногласия – поразительные, они свидетельствуют не об экономических моделях, а о серьезных цивилизационных отличиях, в частности в системе жизненных ценностей и в отношениях между человеком и государством. Если на европейском пространстве права и интересы человека теоретически и практически стоят на первом месте, и именно их призвано защищать государство, то в «Русском мире» человек традиционно является винтиком для власти и подчиняется государственным интересам».

«Отличия между Европой и Россией - очевидны для большинства украинских граждан. Именно поэтому большинство из нас выступает за интеграцию в Европейский Союз. Российские обещания радужных интеграционных перспектив не могут заменить реального прогресса в решении проблемных вопросов в украинско-российских отношениях на равноправных и взаимовыгодных принципах. Для Украины этот прежде всего вопрос справедливой цены на российский газ, полноценное функционирование Зоны свободной торговли и соблюдение прав украинской общины в Российской Федерации», - отметил Д.ЛУБКИВСКИЙ.