Экс-министр обороны лежит в камере СИЗО без медпомощи

Состояние здоровья бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО на сегодняшний день не улучшилось, и врачи рекомендуют ему лечение в условиях неврологического стационара.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, который сегодня посетил своего подзащитного в Киевском СИЗО.

"По сравнению с минувшей пятницей, когда суд был вынужден перенести судебное заседание из-за ухудшения самочувствия ИВАЩЕНКО, состояние его здоровья не изменилось. Он лежит у себя в камере, поскольку отказался от медчасти СИЗО из-за возможности "подхватить" еще какие-то болезни. Его посещают врачи", - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, врач, которой на минувшей неделе обследовал В.ИВАЩЕНКО, дал рекомендацию лечить его в условиях неврологического стационара. Кроме того, по результатам обследования врач выписал В.ИВАЩЕНКО лекарства, но таких препаратов в медчасти СИЗО нет.

"Таким образом, можно констатировать, что никакое лечение ИВАЩЕНКО не предоставляется", - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, добавив, что "зато завтра его пообещали отвезти для протезирования зубов в Центральную военную стоматологическую поликлинику".