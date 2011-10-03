Суд над Пукачем в который раз перенесли
13:16, 03 октября 2011Политика
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Пострадавший попал в ДТП
Печерский районный суд Киева перенес на 6 октября рассмотрение уголовного дела об обвинении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе из-за неявки на судебное заседание пострадавшего журналиста и общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.
По имеющейся у нее информации, А.ПОДОЛЬСКИЙ не смог присутствовать на судебном заседании из-за того, что попал в ДТП.
Как заметила В.ТЕЛИЧЕНКО, ДТП с участием А.ПОДОЛЬСКОГО «незначительное».
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