Суд над Пукачем в который раз перенесли

Печерский районный суд Киева перенес на 6 октября рассмотрение уголовного дела об обвинении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе из-за неявки на судебное заседание пострадавшего журналиста и общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По имеющейся у нее информации, А.ПОДОЛЬСКИЙ не смог присутствовать на судебном заседании из-за того, что попал в ДТП.

Как заметила В.ТЕЛИЧЕНКО, ДТП с участием А.ПОДОЛЬСКОГО «незначительное».