Глава районной администрации скрыл от губернатора семейный бизнес

Прокуратурой Сумской области составлен административный протокол о коррупционных правонарушениях в отношении председателя Ахтырской районной государственной администрации сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Об этом сообщил УНИАН заместитель прокурора Сумской области Дмитрий АНДРЕЕВ. По его словам, в ходе проверки было установлено, что председатель Ахтырской РГА, вопреки требованиям земельного и налогового законодательства, незаконно способствовал хозяйственной деятельности одному из частных предприятий района, принадлежащему его родственникам. Он вовремя не расторг договор временного использования земельным участком площадью 46,6 га на территории Пологовской сельсовета Ахтырского района со своим сыном - руководителем данного предприятия, не сообщал контролирующие и правоохранительные органы о незаконном пользовании землей, вследствие чего предоставлял неправомерную выгоду членам своей семьи.

Кроме того, по данным заместителя прокурора области, указанный руководитель местного органа исполнительной власти продолжал совмещать государственную службу с коммерческой деятельностью.

Также, по словам Д.АНДРЕЕВА, установлено, что председатель Ахтырской райгосадминистрации одновременно был и представителем наблюдательного совета частного предприятия. Этот факт чиновник скрывал и от своего непосредственного руководителя - председателя Сумской облгосадминистрации Юрия ЧМЫРЯ. Кроме того, он скрывал и наличие противоречия между личными интересами и служебными полномочиями, то есть о содействии хозяйственной деятельности предприятию, которое возглавляет его сын.

В настоящее время указанный протокол отправлен для рассмотрения в суд по месту совершения коррупционного правонарушения.