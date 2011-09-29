Литвин: закон о выборах можно принять и позже

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает возможности отмены нормы о том, что изменения в избирательное законодательство вносятся не позднее, чем за год до выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью «5 каналу», отвечая на вопрос о том, что времени почти не остается для принятия избирательного закона, а законопроект еще даже не внесен в парламент.

«Вы прекрасно знаете, что когда у нас не укладываются в такой срок, то принимается решение об отмене соответствующей нормы», - сказал В.ЛИТВИН. Он добавил, что данная норма не прописана в Конституции, поэтому для ее отмены достаточно 226 голосов.

Также В.ЛИТВИН выразил убеждение, что разного рода разговоры о том, что выборы в парламент могут быть перенесены на май 2012 года, не имеют под собой никаких оснований. Он считает, что переноса выборов не может быть, поскольку срок их проведения выписан в Конституции Украины.

По его словам, если не будет никаких в стране «очередных революций», то выборы будут проходить в определенный Конституцией срок. «Я не вижу никакого потенциала набирать 300 голосов и отменять соответствующее конституционное решение», - подчеркнул В.ЛИТВИН.