СБУ предупреждала Рудьковского о возможных катастрофах за месяц до аварии

Служба безопасности Украины за месяц до львовской аварии предупреждала Министерство транпорта и связи о возможных катастрофах.

Об этом пишет газета «Дело» №120 (410) за 19 июля.

В частности, говорится в сообщении, еще месяц назад СБУ направила в Секретариат Президента и Кабинет министров аналитическую записку по этому вопросу, однако ни Минтранс, ни «Укрзализныця» не отреагировали на замечание.

Аналитическая записка Службы безопасности о ситуации в транспортной отрасли была составлена по результатам расследования, которое провели представители силовых ведомств. Согласно тексту аналитической записки, 56% основных фондов железнодорожного транспорта изношены. Степень изношенности подвижного состава - 68%, а обновление и модернизация отрасли финансируются не более чем на 30-40% от необходимого.

Кроме того, постоянные смены руководства «Укрзализныци» привели к снижению персональной ответственности руководителей и сотрудников компании, полагают в СБУ. Об этом свидетельствует тот факт, что за 2006 год на транспортных объектах было обнаружено более 175 тысяч недостатков и неисправностей, в том числе некачественного ремонта поездов и условий содержания путей.

По мнению руководства СБУ, именно эти факторы являются основными причинами участившихся аварий на железной дороге, в том числе и аварии на Львовской железной дороге.

Проблему изношенности основных фондов признают и в Минтрансе, отмечает издание. На межведомственном заседании по вопросам безопасности на транспорте докладчики признали, что основные фонды железнодорожного транспорта изношены на 50-80%, но для модернизации отрасли нужны существенные средства. Несмотря на это, количество транспортных происшествий на железной дороге по сравнению с 90-ми годами уменьшилось на несколько тысяч в год.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерн произошло самовоспламенение 6 цистерн.

Во время тушения пожара образовалась туча из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Из 6 населенных пунктов Буского района временно отселены более 800 жителей.