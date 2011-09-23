Янукович рассказал в Нью-Йорке, каким путем пошла Украина

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что эффективное государственное управление зависит от привлечения к этому процессу гражданского общества. Этом глава Украинского государства отметил в интервью журналистам в Нью-Йорке. «Мы пошли этим путем. Эффективность государственного управления также зависит от того, насколько нам удастся вовлечь в это гражданское общество», – отметил Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента, Янукович напомнил, что именно на перестройку такой системы направлена поддержанная Украиной американско-бразильская инициатива «Партнерство «Открытое правительство». Янукович подчеркнул, что речь идет о перестройке гражданского общества, привлечении граждан к управлению государством. «Нам нужно быть во многих вопросах вместе с людьми, своевременно информировать людей о наших намерениях и планах, а затем – о том, как мы их реализуем», – подчеркнул Президент Украины.