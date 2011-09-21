Шевченко: харьковская власть прибегает к местечковому произволу

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации решил подготовить обращение в прокуратуру и Антимонопольный комитет в связи с давлением на харьковские телекомпании АТН, «Фора» и «А/ТВК».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании профильного парламентского комитета.

По словам председателя Комитета ВР по свободе слова народного депутата Андрея ШЕВЧЕНКО, «местная харьковская власть прибегает к местечковому произволу, пытаясь закрыть рот телеканалам и думая, что это им сойдет с рук». Он подчеркнул, что считает это беспрецедентным явлением, поскольку все каналы имеют лицензии на вещание.

«Мы готовим материалы в прокуратуру, чтобы она проверила ситуацию на предмет соблюдения законов и нарушения статьи 181 Уголовного кодекса Украины, а также материалы в Антимонопольный комитет в связи с созданием неравных условий для работы телекомпаний в Харькове», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

«Вся страна понимает, что давление на эти телекомпании осуществляется из-за того, что они позволяют себе критиковать власть, а их владельцем является оппозиционный политик АВАКОВ», - сказал председатель комитета.

Как сообщал УНИАН, представители трех харьковских телеканалов АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили о том, что местная власть Харькова проводит зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

"На сегодняшний день телевизионное пространство Харькова полностью зачищено - не осталось ни одного канала или даже программы, которые бы могли донести что-то другое, кроме того, что распространяет пресс-служба обладминистрации и горсовета", - заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор телекомпании "АТН" Олег ЮХТ.

По словам О.ЮХТА, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера расторгнуть соглашение о предоставлении услуг. Он высказал мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТА, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.

"Сегодня в Харькове отрабатывается новая технология, при которой не отбираются лицензии, не прекращаются телепередачи, но городская власть давит на всех - как на коммерческие структуры, так и органы власти, от которых что-то зависит в сфере телепередач, и изымает каналы, которые рассказывают не только то, что хочет услышать власть", - отметил директор АТН.

О.ЮХТА сказал, что коллективы АТН, Фора, А/ТВК намерены бороться за возобновление телепередач. В частности, они направили обращение в правозащитные организации, а также в суд и прокуратуру.