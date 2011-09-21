В ПР визит Януковича в США считают знаковым событием

Народный депутат Украины (ПР) Алексей Плотников считает знаковым выступление Президента Украины на пленарном заседании 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и визит в США в целом для позиционирования Украины в мире. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, он сказал, комментируя промежуточные итоги рабочего визита Президента Украины Виктора Януковича в США.

«Безусловно, это очень важный визит. Сам факт участия Президента Украины в сессии Генеральной Ассамблеи ООН – это очень знаковое событие, потому что, как правило, в открытии сессии в сентябре участвуют президенты и премьер-министры ведущих стран мира», - отметил Алексей Плотников.

По его словам, этот визит очень важен еще и с точки зрения позиционирования Украины в мире и с точки зрения того, какую роль занимает Украина в ООН.

Алексей Плотников сообщил также, что первая информация, которая поступает из США, свидетельствует о том, что Виктор Федорович достаточно успешно начал свой визит. «Он принимал участие в первых стартовых мероприятиях этой сессии», - добавил он.

«Я думаю, что это тот визит, важность которого даже недоброжелатели Украины и нашей политической силы не ставят под сомнение. Это очень важное мероприятие», - резюмировал парламентарий.

19-22 сентября Президент Украины Виктор Янукович пребывает с рабочим визитом в США. В рамках визита Глава государства выступил на пленарном заседании 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общих дебатов, а также на двух специализированных заседаниях Генассамблеи высокого уровня - по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и по вопросам ядерной безопасности и защищенности.

Президент Украины также принял участие в церемонии инаугурации инициативы Президента США Барака Обамы и Президента Бразилии Дилмы Руссефф «Партнерство «Открытое правительство».

В рамках визита проведены и запланированы двусторонние встречи с главами государств и правительств зарубежных стран и руководителями международных организаций.