Жена говорит, что Луценко - на лекарствах, ночью было 3 приступа

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что консилиум врачей Министерства здравоохранения до сих пор не дал свои заключения о состоянии здоровья ее мужа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после судебного заседания по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

«Вчера заседал консилиум врачей – комиссия в составе из шести человек… Насколько я знаю со слов мужа, еще комиссия не дала по его просьбе письменное заключение. Это заключение о состоянии здоровья не видели и близкие, не видели защитники. То есть, это голословное заявление министра здравоохранения (о том, что Минздрав обнародует заключение о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО с его разрешения или с разрешения близких – УНИАН) не подтверждено ни одним документом. Я не могу подтвердить его слова - дать или не дать разрешение, поскольку я этого заключения лично не видела. Я хочу его увидеть, муж мой хочет его увидеть, а тогда мы будем решать, как продолжать это дело», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По словам жены, насколько ей известно, комиссия врачей не пришла к однозначному выводу о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я так понимаю, что их мнения разделились. И это еще раз подтверждает наши выводы, что они не хотят объявлять и подтверждать этот диагноз», – сказала она.

По словам И.ЛУЦЕНКО, на сегодняшний день состояние здоровья экс-министра не улучшилось. «Он сидит с температурой, это уже не тот запал, который был раньше у ЛУЦЕНКО, видно, что он болен. Были спазмы. Ему дали обезболивающие, было три приступа ночью», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года находится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него диагностирован цирроз печенки.

Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на дообследование бывшего министра за пределами СИЗО.

Экс-министра 15 сентября вывозили из СИЗО в Киевский городской диагностический центру для проведения специалистами Министерства здравоохранения Украина коллегиального дообследования состояния его здоровья. В настоящее время состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медицинскими работниками определяется как удовлетворительный, проинформировали в пенитенциарной службе. Он продолжает находиться под наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.

20 сентября Государственная пенитенциарная служба Украины вновь сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО сегодня был обследован за пределами СИЗО. В частности, Ю.ЛУЦЕНКО, согласно разрешению Печерского районного суда Киева, вывозили в Киевский городской диагностический центр для проведения инструментального обследования состояния его здоровья.

По данным пенитенциарной службы, на основании данных лабораторных и инструментальных обследований комиссия специалистов Минздрава Украины сделала консультативное заключение и дала соответствующие рекомендации, которые в полном объеме будут выполняться медперсоналом в пределах Киевского СИЗО.