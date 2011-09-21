Свидетель: Луценко водителя не пристраивал - «взяли по рекомендации»

Бывший руководитель Департамента разведки и поисковой деятельности Министерства внутренних дел Украины Алексей ПРИЛИПКО заявляет, что не получал от экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО никаких указаний по поводу трудоустройства водителя бывшего главы МВД Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИЛИПКО заявил сегодня во время дачи показаний в ходе судебного заседания по рассмотрению дела Ю.ЛУЦЕНКО.

«Как я и говорил на досудебном следствии, команды от министра внутренних дел на трудоустройство ПРИСТУПЛЮКА я не получал», - отметил А.ПРИЛИПКО.

Он отметил, что из кадрового отдела в Департамент разведки и поисковой деятельности поступило представление и пакет документов по трудоустройству Л.ПРИСТУПЛЮКА, после чего эти документы были завизированы, и Л.ПРИСТУПЛЮК был зачислен на службу в Департамент разведки и поисковой деятельности.

«Подвергать сомнению представление, которое подготовлено в кадровом аппарате, у меня не было причин. Это обычная процедура – я, как начальник, не общался с людьми, которых принимал на работу», - отметил свидетель.

А.ПРИЛИПКО заметил, что ему не известно, какую работу выполнял Л.ПРИСТУПЛЮК, поскольку не общался с ним.

Кроме того, А.ПРИЛИПКО отметил, что «никто не скрывал, что он (Л.ПРИСТУПЛЮК) был помощником народного депутата (поскольку это было указано в представлении на трудоустройство). Это нормальная практика - принимать на работу по рекомендации», - сказал свидетель.

А.ПРИЛИПКО добавил, что за время его работы в должности было немало фактов командирования сотрудников департаментов в другие подразделения министерства. При этом А.ПРИЛИПКО отметил, что все водители, которые трудоустраивались в Департамент разведки и поисковой деятельности, были оперуполномоченными. «Такого, что просто водитель, - нет. Водителем должен быть только человек - носитель секретной информации», - подчеркнул он, отметив, что таким образом не видит никаких нарушений при приеме Л.ПРИСТУПЛЮКА на работу в МВД.

В свою очередь, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН в интервью журналистам сказал, что ключевым в показах А.ПРИЛИПКО является то, что Ю.ЛУЦЕНКО никогда и ни при каких обстоятельствах ни лично, ни через каких-либо людей незаконных указаний ему не давал, в том числе относительно приема на работу Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего бывшего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Ранее два свидетеля по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.