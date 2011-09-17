Глава польского МИДа предостерегает Украину от двух ошибок

Европейский Союз близок к подписанию соглашений об ассоциации и о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом заявил в ходе дискуссии «Восточная Европа и роль Украины» на 8-м Ялтинском форуме YES министр иностранных дел Польши, председательствующей в июле – декабре 2011 года в Евросоюзе, Радослав СИКОРСКИЙ, сообщили УНИАН в YES.

Он выразил надежду на то, что соглашения смогут быть подписаны уже в сентябре на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве.

При этом Р.СИКОРСКИЙ подчеркнул необходимость согласования ряда политических моментов, к которым «особо чувствительны члены ЕС».

Польский министр предостерег Украину от двух ошибок на пути европейской интеграции. «Не надо думать, что ваше географическое положение, несомненно, важное для Европы, дает вам право не обращать внимание на базовые европейские принципы, которых вы должны придерживаться, если хотите войти в европейское сообщество. И вторая ошибка – не надо думать, что интеграция в Европу означает разрыв с Россией, что вам нужно выбирать между ЕС и Россией», - сказал он, приведя пример Польши, которая во время вступления в Евросоюз и НАТО активно работала над улучшением отношений с Россией.

Однако, главное для Украины, по его мнению, - сохранять и углублять демократию. «Восприятие Украины как свободной и демократической страны – это ваше стратегическое приобретение, ваш стратегический актив. Если вы ассоциируете себя с Европой, мы не будем вас сдерживать и воспринимать как страну, похожую на Беларусь, мы будем воспринимать вас как демократическую страну», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

По его словам, Польша - в первых рядах борцов за то, чтобы Украина получила безвизовый режим.

Р.СИКОРСКИЙ признал, что сохранение виз для украинцев в Европе через столько лет после отмены виз для европейцев в Украине стало «большим разочарованием».