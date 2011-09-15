Качный верит, что экономический потенциал Киевщины вырастет

Основные показатели социально-экономического развития Киевской области в течение января-июля 2011 года стабилизировались и имеют позитивную динамику.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ во время заседания Совета регионов в Киеве, на котором рассмотрено состояние выполнения программ социально-экономического развития регионов и реализации реформ Президента Украины.

Как сообщил председатель облсовета, в течение января-июля в 2011 г. в столичном регионе реализовано промышленной продукции в отпускных ценах предприятий на сумму 18,9 млрд. грн. (в январе-июле в 2010 г. – 15,2 млрд. грн.). По сравнению с январем-июлем прошлого года объемы производства промышленной продукции возросли на 10%. Объем розничного товарооборота с начала года составил почти 14 млрд. грн., что более чем на 17% превышает прошлогодний показатель.

По информации А.КАЧНОГО, объем производства сельхозпродукции за 7 месяцев составил 2 млрд. 621,4 млн. грн, что на 6% больше показателя прошлогоднего периода. Средняя урожайность зерновых, по сравнению с прошлым годом, возросла с 26,6 ц/га до 27,7 ц/га. По состоянию на 1 сентября текущего года в Киевской области намолочено 1 млн. 055,2 тыс. тонн зерна.

«Главную задачу, которую мы поставили сразу после местных выборов в 2010 г., – стабилизировать экономическую ситуацию в регионе – местным властям удалось решить. О стремительном росте говорить пока рановато, однако я убежден, что потенциал столичного региона весьма мощный. В первую очередь, за счет развития сельского хозяйства и привлечения инвестиций после открытия рынка земли», - подчеркнул А.КАЧНЫЙ.

Он отметил, что общий объем прямых иностранных инвестиций в область в январе-июне в 2011 г. превысил 1,7 млрд. грн. Инвестиции в основной капитал возросли на 6%, по сравнению с прошлым годом, - до 4 млрд. 275 млн. грн.

А.КАЧНЫЙ при этом отметил, что Киевская область готова к введению рынка земли, ведь поступление банковского капитала позволит сельхозпроизводителю выйти на новый уровень производства, а оживление деловой активности в регионе положительно повлияет и на развитие социальной сферы.

«Мы с губернатором Киевской области Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ единодушные в том, что социально-ответственный бизнес, который будет работать в регионе, в первую очередь будет инвестировать в социальный капитал – жителей Киевской области», - подчеркнул председатель облсовета.