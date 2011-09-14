У Рыбакова считают поход Яценюка в СИЗО попыткой подобрать электорат Тимошенко

Многие лидеры оппозиционных партий осуществляют усилия, чтобы «разжиться» электоратом Тимошенко, считает народный депутат, член фракции «Реформы ради будущего» Александр Буджерак. Как сообщает сайт "Восточный корреспондент",об этом политик заявил, комментируя вчерашнее посещение Яценюком Лукьяновского СИЗО, пишет пресс-служба.

«Господин Яценюк посетил Лукьяновское СИЗО якобы с проверкой соблюдения в нем прав людей, которые содержатся под стражей. Но в действительности Арсения Яценюка куда больше интересовало освещения в прессе его путешествия по СИЗО и возможное общение с Тимошенко», - убежден член фракции «Реформы ради будущего» Александр Буджерак.

Депутат считает, что «руководство СИЗО законно отказало в свидании. Поэтому, получив в столовой СИЗО булочку, лидер «Фронта перемен» стал активно возмущаться «на камеры», рассуждая о постном хлебе насущном арестантов».

«Как человек, который имеет большой опыт работы в правоохранительных органах, хотел бы посоветовать Арсению Петровичу читать профессиональную юридическую литературу, чтобы не компрометировать наше государство, - подчеркнул член фракции «Реформы ради будущего», - В следственных изоляторах содержатся люди, которые совершили тяжелые преступления и должны быть изолированы от общества. Такая практика существует в любой демократической стране. Невиновных в изоляторах практически нет. И почему Яценюк считает, что к преступникам, которые совершили экономические преступления, наворовали миллионы и не вернули государству убытки, должен быть другой подход?»

Депутат также интересуется, почему никогда раньше Арсений Яценюк не был замечен в беспокойстве о судьбах людей, которые содержатся под стражей.

«Очевидно, Арсений Петрович искренне убежден, что такой яркий информповод как поход в СИЗО принесет ему больше политических и электоральных дивидендов, чем рутинная работа в парламенте. Хотя подобное «битье в грудь» и абсолютно непрофессиональные заявления в глазах людей знающих делают его несколько смешным. С таким рвением господин Яценюк лучше бы заботился долями миллионов простых работяг, как это делает наша фракция», - отметил Александр Буджерак.

Депутат не исключает, что показное беспокойство Яценюка о правах подследственных и других «униженных и обиженных» поможет ему вскоре прибрать к рукам статус лидера оппозиции.