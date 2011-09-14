За три месяца Налоговый кодекс уничтожил 10 тысяч предпринимателей?

Во втором квартале 2011 года количество физических лиц-предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность, сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом, ссылаясь на ответ Государственной регистрационной службы, заявил лидер партии «Україна майбутнього» народный депутат Украины Святослав ОЛЕЙНИК во время международного круглого стола «20 лет независимости: кто действительно живет в демократии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партия «Україна майбутнього», в документе сказано, что в период с апреля по июль 2011 года было зарегистрировано около 31 тысячи предпринимателей, в то время как за аналогичный период прошлого года – 83 тысячи.

В ответе ведомства также сообщается, что за три месяца 2011 года количество предпринимателей сократилось более чем на 10 тыс. В частности, в период с апреля по июль 2011 года было зарегистрировано около 31 тысячи предпринимателей, в то время как прекратили свою деятельность почти 42 тысячи.

«Политика, направленная на сокращение предпринимательской активности граждан, наглядно выражает азиатскую сущность действующей власти. Уже очевидно, что правительство Николая АЗАРОВА выстраивает модель экономики, основанной на доминировании трех-четырех корпораций, организованных на принципе криминальной иерархии, где категории бюджета заменены категориями «общака», - заявил С.ОЛЕЙНИК.

Напомним, 18 ноября 2010 года Верховная рада приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

30 ноября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил парламенту сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства. Документ вступил в силу 1 января 2011 года.

Международный круглый стол «20 лет независимости: кто действительно живет в демократии» был организован партией «Україна майбутнього». В нем приняли участие политические эксперты из Украины, Беларуси и России.