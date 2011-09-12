Делегация профсоюзов устроила демарш в клубе Кабмина

Делегация профсоюзов покинула заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины в знак протеста против отказа социальных партнеров включить в повестку дня вопрос о вмешательстве Генпрокуратуры в деятельность Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) и ее членских организаций.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

В своем сообщении ФПУ отмечает, что Генпрокуратура на протяжении последних трех месяцев осуществляет систематические препятствия деятельности федерации и ее организаций.

Профсоюзная сторона Национального трехстороннего совета призывает правительственную сторону и сторону работодателей поддержать ее предложения относительно необходимости срочного урегулирования ситуации вокруг ФПУ при участии Президента, премьер-министра и генерального прокурора.

Как сообщается на официальном сайте Национального трехстороннего социально-экономического совета, сегодня должно было состояться пленарное заседание совета, на повестку дня которого выносились вопросы об основных направлениях госбюджета-2012 и учета в нем стороны профсоюзов и работодателей, а также пути реформирования системы оплаты труда.

Справка УНИАН. Летом этого года прокуратура Киева возбудила 6 уголовных дел по фактам злоупотреблений должностными лицами Федерации профсоюзов Украины, в суд заявлено четыре иска о признании незаконными соглашений об отчуждении санаторно-курортных учреждений.

В то же время в ФПУ заявили, что Генеральная прокуратура незаконно вмешивается во внутриуставную деятельность федерации и ее членских организаций.

19 августа в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве сообщили, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Федерации профсоюзов Украины.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины.

По данным пресс-центра, следственным отделом налоговой милиции ГНА в Киеве проводятся следственные действия по фактам расхищения денежных средств, злоупотребления служебным положением, служебного подлога и преднамеренного уклонения от уплаты налогов служебными лицами ФПУ в рамках уголовного дела.

Федерация профсоюзов Украины заявила о безосновательном и противоправном вмешательстве ГНА в уставную деятельность организации.

Генпрокуратура заявила, что проводит проверку законности отчуждения имущества санаторно-курортных учреждений Федерации профсоюзов, и попросила не считать соответствующее расследование вмешательством в деятельность ФПУ.

Также Генеральная прокуратура обратилась к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ по поводу создания правительственной комиссии с целью проведения инвентаризации имущества ФПУ, определения законности его пребывания во владении ФПУ, установления государственной доли в нем и проверки законности его отчуждения.

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Заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины проходило в клубе Кабмина.