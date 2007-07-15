Появление отдельных членов СДПУ(о) в списке Регионов будет приветствоваться, но...

В Партии регионов нет политической воли, чтобы блокироваться с какими-либо политическими силами. Об этом на вчерашней пресс-конференции в Тернополе заявил народный депутат, курирующий Тернопольскую область от Партии регионов, Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил негативный опыт блокирования «Нашей Украины» и БЮТ.

«Мы уже увидели, насколько неэффективная работа избирательных блоков, в частности, на примере «Нашей Украины» и БЮТ. Это абсолютный негатив и анахронизм, который, я думаю, в Раде следующего созыва мы запретим законом и предусмотрим, чтобы на выборы идти только по партийным спискам, как это делается во всех цивилизованных странах мира», - сказал народный депутат.

При этом он прибавил, что останется возможность объединяться в блоки только внепартийным и членам общественных организаций.

Т.ЧОРНОВИЛ прогнозирует, что на партийном съезде вопроса о создании избирательного блока стоять не будет. «Хотя это вопрос политический, он еще не рассматривался на политсовете», - отметил он.

Т.ЧОРНОВИЛ также заверил, что об объединении Партии регионов с Социал-демократической партией Украины (объединенной) разговор не ведется. «У нас есть многие товарищи в СДПУ(о). Многих людей мы уважаем, часть из них плодотворно работает либо в правительстве, либо там, где представители Партии регионов занимают руководящие должности в местных органах власти. В частности, в Харькове, где активно работает Игорь ШУРМА со Львовщины. Но о формальном объединении с СДПУ(о) речь не идет», - сказал народный депутат.

При этом он отметил, что появление отдельных членов СДПУ(о) в списке Партии регионов будет только приветствоваться, но при условии приостановки ими членства в своей партии и приобретения статуса внепартийных.