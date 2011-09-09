Янукович: экономические преступления должны наказываться по-европейски

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что законодательство должно мотивировать преступников возвращать государству нанесенный в результате экономических преступлений ущерб.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время рабочего совещания по гуманизации ответственности за правонарушения в сфере экономики и хозяйственной деятельности, которое состоялось под председательством Президента.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что вопрос законодательного совершенствования ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности на сегодня особенно актуальны.

По его словам, законодательство в сфере ответственности за экономические преступления необходимо привести к европейским стандартам.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что чрезмерная криминализация правонарушений в сфере бизнеса приводит, с одной стороны, к ограничению прав и свобод граждан, снижению их предпринимательской активности, а с другой - не приносит никакой выгоды для государства, которое фактически не получает надлежащего возмещения ущерба, нанесенного такими противоправными действиями.

«Экономические преступления коррумпируют правоохранительные органы, судебную систему, - констатировал В.ЯНУКОВИЧ. - Наша цель - сделать так, чтобы преступники, которые совершают экономические преступления, возвращали убытки, которые они нанесли государству, и у них были мотивации их возвращать. За счет возврата этих средств государство должно значительно смягчать наказание».

Президент Украины подчеркнул необходимость принятия этих изменений до принятия нового Уголовного процессуального кодекса. «Мы хотим сделать дело, которое будет направлено на совершенствование законодательства и доведение его до европейских стандартов», - отметил глава государства.

Советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Андрей ПОРТНОВ проинформировал участников совещания о разработанных предложениях, которые законодательно обеспечат гуманизацию ответственности за совершение правонарушений в сфере экономики и хозяйственной деятельности.

В совещании также приняли участие глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, генеральный прокурор Виктор ПШОНКА, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, председатель Государственной налоговой службы Виталий ЗАХАРЧЕНКО, председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК, председатель Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонид ФЕСЕНКО.