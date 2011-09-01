«Свобода» провела пикеты, требуя отставки Табачника

В Харькове представители Всеукраинского объединения «Свобода» провели пикет с требованием отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 активистов собрались на площади Свободы, перед главным входом в северный корпус Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Организаторы акции подчеркнули, что ВО «Свобода» выступает «против присутствия антиукраинского элемента в образовании», против сокращения государственного заказа в украинских вишах, закрытия украинских школ в Донецкой области, а также против уменьшения количества часов на изучение украинского языка во всех общеобразовательных школах.

Сторонники «Свободы» провели театрализованную акцию «ЗнеТабачнення української освіти», приуроченную ко дню знаний.

***

Сегодня - в День знаний - на площади Королева в Житомире возле облгосадминистрации активисты молодежного крыла ВО "Свобода" провели пикет с требованием отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования.

Как передает корреспондент УНИАН, около ста активистов «Студенческой Свободы» провели театрализованное действо «Табачник, лети прочь!».

Председатель областной «Студенческой Свободы» Андрей ЗАВЕРУХА отметил, что "сегодняшний праздник знаний никоим образом не является праздничным, когда при власти - министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК".

«Дмитрий, мы, молодежь Житомирщины, обращаемся к тебе, чтобы ты ушел прочь. Ты препятствуешь развитию украинского образования. Тебе безразлична эта страна, ее будущее. Для тебя указания Кремля весят больше, чем национальные интересы», - отметил в своем выступлении А.ЗАВЕРУХА.

После этого свободовец положил обращение молодежи Житомирщины к Д.ТАБАЧНИКУ с призывом уйти в отставку в большой конверт. А.ЗАВЕРУХА заметил, что Д.ТАБАЧНИК, если и хочет внедрять свои реформы, то может это делать где-нибудь в другом месте.

«Только не на планете Земля. Лети себе на Юпитер, например, и там занимайся образованием инопланетян», - сказал А.ЗАВЕРУХА, привязав к воздушным шарикам картонный макет, и запустил его в небо.

Представители власти к участникам пикета не выходили.