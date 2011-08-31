Киреев грозит выгнать журналистов, которые хотят его слышать

Общая канцелярия Печерского райсуда Киева зарегистрировала заявление журналистов, освещающие ход судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, относительно ведения председательствующим по делу судьей Родионом КИРЕЕВЫМ судебных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, под соответствующим заявлением подписались почти 20 представителей украинских и зарубежных СМИ.

«Обращаем ваше внимание на то, что достоверность информации, которую передают журналисты из зала судебного заседания, существенным образом влияет на восприятие судебного процесса как внутри Украины, так и международной общественностью», - говорится в заявлении.

Журналисты призвали судью Р.КИРЕЕВА с ответственностью отнестись к их обращению, поскольку сегодня от достоверности и объективности информации журналистов из зала судебного заседания зависит, в том числе, и международный имидж Украины и реакция международного сообщества на ход судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, перед этим судья Р.КИРЕЕВ проигнорировал просьбу журналистов громче вести судебное заседание, которая ему была высказана лично перед началом судебного заседания, а позже – во время судебного заседания.

При этом Р.КИРЕЕВ предупредил журналистов о возможности удаления из зала судебного заседания за нарушение порядка поведения.