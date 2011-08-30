В Киеве судят женщину, которая отрезала «Януковича» от ленты на венке

Партия «Батькивщина» требует прекратить суд над гражданкой Галиной ШВЫДКОЙ, которая 24 августа в знак протеста против политических репрессий и развития диктатуры в Украине отрезала фамилию Президента от ленты на венке «Тарасу Шевченко от Виктора Януковича».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «следователи пыталась выжать из женщины версию, будто она срезала ленту на сувенир на добрую память о Президенте, однако Г.ШВЫДКАЯ принципиально настаивает на том, что свой поступок сделала сознательно в знак протеста против политики ЯНУКОВИЧА. В свою очередь милиция в суде утверждает, будто венок принадлежит ЯНУКОВИЧУ, и таким образом гражданка ШВЫДКАЯ повредила его имущество».

«Удивляет и возмущает та поспешность, с которой делается судилище над гражданкой ШВЫДКОЙ. В то же время куда-то девается оперативность судов и судей, когда речь идет о надругательстве, которое «регионалы» совершили в Харькове над государственным флагом Украины», заявляют в «Батькивщине».

Партия «Батькивщина» оказывает юридическую поддержку Г.ШВЫДКОЙ и требует «прекратить позорное судилище над сознательной гражданкой, которая воспользовалась своим конституционным правом на протест».

Чтобы поддержать Г.ШВЫДКУЮ, в Шевченковский райсуд Киева прибыли народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО и Сергей САС.