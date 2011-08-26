Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил звание Герой Украины трем горнякам из Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документами, звания Героя Украины удостоены бригадир горняков очистительного забоя выделенного подразделения «Шахта имени Ф.Э.Дзержинского» ГП «Ровенькиантрацит» (Луганская область) Виктор КОШЕЛЬНИКОВ; начальник подземного участка по добыче угля №2 производственного структурного подразделения «Шахта «Самарская» АО «ГТЭК Павлоградуголь» (Днепропетровская область) Сергей ЛАЗУРЕНКО и машинист горных выемочных машин выделенного подразделения «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» (Донецкая область) Александр ОДНОРАЛЕНКО.

Как отмечается в указах, звания горнякам присвоены за выдающийся личный вклад в развитие отечественного топливно-энергетического и угольного комплексов, достижение высоких показателей в производстве, введение новейших технологий и многолетний самоотверженный труд.