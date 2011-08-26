Тимошенко просит судить Януковича - заявление зарегистрировали

Печерский районный суд Киева зарегистрировал заявление экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в котором она просит возбудить уголовное дело против нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который во время пребывания в должности главы правительства Украины заключал с Россией аналогичные соглашения на поставки газа, что и она.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам перед началом судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО сообщил ее адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

«Сегодня в канцелярию Печерского районного суда поступило заявление Юлии ТИМОШЕНКО о совершении преступления и о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора ЯНУКОВИЧА и других лиц. Оно зарегистрировано. Содержание заявления заключается в том, что если считать преступлением то, что инкриминируют ТИМОШЕНКО, то тогда нужно привлекать (к ответственности) ее предшественников за подписание и заключение аналогичных соглашений, которые были подписаны еще в 2006-2007 годах», - сказал адвокат.

По его словам, суд обязан в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок рассмотреть это заявление и вынести по нему решение.

В свою очередь, другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ отметил: «В этом заявлении та же логика, что и у прокуратуры. А если логика прокуратуры правильна о привлечении Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО к уголовной ответственности, то по этой логике всех предшественников-премьеров тоже нужно привлечь к уголовной ответственности, потому что они вели переговоры газовые, заключали эти соглашения, реализовывали, выполняли эти соглашения таким же способом, которым делала это Юлия ТИМОШЕНКО. И наоборот: если они не привлекаются к уголовной ответственности, значит, нужно закрывать и уголовное дело в отношении Юлии ТИМОШЕНКО».