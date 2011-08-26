Суд предупредил активисток Femen насчет газонокосилки

Печерский районный суд Киева вынес предупреждение четырем активисткам женского движения Femen за повреждение газонокосилкой цветочной композиции напротив Дома правительства 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после судебного заседания по рассмотрению протокола об административном нарушении, составленного милицией, сообщила одна из представительниц этого движения Инна ШЕВЧЕНКО.

По ее словам, для нее и ее подруг странно, что впервые судебная инстанция выносит им за административное правонарушение предупреждение о недопустимости в дальнейшем подобных действий.

По мнение представительниц Femen, это может свидетельствовать о том, что через некоторое время в отношении их может быть возбуждено уголовное дело.