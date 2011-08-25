Тимошенко будет добиваться уголовного дела против Януковича и Бойко

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО завтра намерена зарегистрировать в суде ходатайство о возбуждении уголовного дела и заявление о преступлении команды Виктора ЯНУКОВИЧА при подписании газовых соглашений на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время судебного заседания заявила экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, в 2007 году цена на газ по сравнению с 2006 годом возросла на 70%, в то время как ставка на транзит газа была неизменной. «Если следовать логике прокуратуры, то в 2007 году было совершено такое же преступление, которое инкриминируют мне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что тогда премьер-министром страны был В.ЯНУКОВИЧ, а нынешний министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО возглавлял НАК «Нафтогаз Украины». При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что лично ее команда не считает это преступлением, поскольку происходило установление цены по параметрам монополиста. Вместе с тем, добавила она, согласно логике прокуратуры такие действия являются преступлением.