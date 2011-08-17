Херсонские фермеры передали защитникам Тимошенко 6 тонн арбузов
22:43, 17 августа 2011Политика
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Инициатива депутатов "Батькивщины"
Херсонские активисты партии «Батькивщина» передали своим коллегам, пикетирующим здание Печерского райсуда Киева, 6 тонн арбузов и помидоров.
Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина» инициаторами такой помощи выступили депутаты Херсонских областного и городского, Скадовского районного советов от «Батькивщины».
Такую идею и.о. председателя Херсонской областной парторганизации "Батькивщины" Владимира МИКОЛАЕНКО поддержали активисты партии в Скадовском районе, который традиционно считается бахчевым регионом Херсонщины. В течение суток фермеры района собрали около 6 тонн продукции и передали в Киев.
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