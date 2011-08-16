Адвокат Сирый считает пикеты незаконным влиянием на суд. Об этом пишет "Закон и бизнес",ссылаясь на диссертацию адвоката Тимошенко.

«Давление общественного мнения на суд вносит свой нежелательный вклад в тот объем незаконного воздействия, под которым находится судья в нашей стране» - цитирует издание фрагмент научного труда, посвященного проблеме реализации принципа гласности в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам.

Среди форм незаконного и недопустимого влияния общественного мнения на суд при рассмотрении уголовных дел Николай Сирый называет: обращенные к суду требования, ультиматумы под угрозой проведения забастовок, массового гражданского неповиновения, иных акций; проведение митингов, организация пикетов у здания суда во время судебного разбирательства; проведение организованного давления на суд в зале судебного заседания во время рассмотрения дела /в том числе использование плакатов, транспарантов и т.п.; угрозы, преследования, оскорбления в адрес судей.

«Подлинной открытости судопроизводства должны корреспондировать надежные средства и способы защиты суда от негативного, вредного воздействия со стороны общественного мнения. Необходимость в них обусловлена тем, что в правовом государстве "суд толпы" не может возвышаться над судом официальным» - считает кандидат юридических наук, адвокат Николай Сирый.