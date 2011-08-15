Суд снова отказал в освобождении Тимошенко из-под стражи

Печерский районный суд Киева в очередной раз отказал адвокатам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об изменении ей меры пресечения мерой, не связанной с арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ.

Он также отклонил ходатайство ряда правозащитников, Национального союза писателей Украины о взятии Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

Как отмечается в решении, ходатайство защитников не содержит обстоятельств, которые указывали бы на необходимость изменения меры пресечения подсудимой, и судом, в свою очередь, не установлены такие обстоятельства.

Следующее судебное заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО начнется завтра, 16 августа, в 09.30.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. Экс-премьер с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО.

В свою очередь, партия "Батьківщина" и еще ряд оппозиционных политических сил начали бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.