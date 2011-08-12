В Херсонской области создали Комитет сопротивления диктатуре

В Херсонской области представители оппозиции создали Комитет сопротивления диктатуре.

Как сообщил УНИАН депутат Херсонского горсовета, пресс-секретарь Херсонской областной организации «ВО «Батькивщина» Станислав ТРОШИН сегодня после очередной акции протеста против политических репрессий на центральной площади облцентра представители оппозиционных сил и общественных организаций Херсона провели совещание по координации усилий политических сил демократического направления и общественности.

На совещании было принято единогласное решение о создании Комитета сопротивления диктатуре Херсонской области.

В состав комитета вошли представители «ВО «Батькивщина», Народного руха Украины, Партии реформы и порядок, «Нашей Украины», «ВО «Свобода», партии «За Украину!», ДЕМПУ, КУН, ОМГО «Молодая нация».

Также, по словам С.ТРОШИНА, за время проведения акций протеста в Херсоне – со 2 августа – было собрано 7 тысяч подписей граждан против политических репрессий в стране и в защиту лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.