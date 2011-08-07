Возле Лукъяновского СИЗО прдолжается «прием»

Молодежная организация партии «Батькивщина» молодая» продолжает акцию протеста против ареста экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возле Лукьяновского следственного изолятора.

Как передает корреспондент УНИАН, так же как и накануне, неподалеку от проходной Лукьяновского СИЗО стоят около полусотни представителей «Батькивщины молодой», которые держат флаги своей организации.

Также они держат транспаранты «Юля, мы с тобой!» и «Юля, ты не одна!».

Кроме того, представители организации установили палатку, к которой прикреплена табличка с надписью «Приемная народного депутата Евгения СУСЛОВА».

В комментарии журналистам Е.СУСЛОВ, который является председателем «Батькивщины молодой», отвечая на вопрос о дальнейших действиях его организации, учитывая решение суда о запрещении проведения массовых акций возле Лукьяновского СИЗО по адресу улица Дехтярёвская, 13, отметил, что решением суда запрещено проводить акции по периметру территории СИЗО.

В то же время, по словам депутата, в палатке, которая расположена возле здания по адресу улица Дехтярёвская, 15, он ведет прием граждан.

Е.СУСЛОВ сказал, что люди, которые сегодня пришли сюда, пришли на прием к нему обсудить сложившуюся ситуацию.

Таким образом, заметил депутат, никаких нарушений закона и неисполнения решения суда нет, представители организации только хотят морально поддержать своего лидера.

Он также добавил, что в случае появления возле СИЗО судебных исполнителей представители «Батькивщины молодой» намерены обсудить с ними сложившуюся ситуацию, и надеются на мирное ее урегулирование.