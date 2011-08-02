У канцелярии Кирилла есть план церковного переворота в Украине?

Во время последнего Поместного Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, состоялась неудачная попытка переворота, суть которой заключалась в смещении митрополита Владимира промосковскими силами и возведении на престол «епископа Донецкого и Мариупольского Иллариона».

Об этом пишет журнал “Фокус”. По информации источников издания, за день до Поместного собора к настоятелю Киево-Печерской лавры епископу Павлу зашли Виктор Нусенкис и Юрий Филатов, руководители группы «Донецксталь», - крупнейшие спонсоры Украинской православной церкви.

«Нусенкис с Филатовым на голубом глазу предложили Павлу место митрополита Киевского в обмен на поддержку их позиции на Соборе. По плану, который они озвучили Павлу, митрополитом сначала должен был стать епископ Донецкий и Мариупольский Илларион, а затем, собственно, сам Павел, потому что он на 10 лет младше. Самого митрополита собирались лишить власти или убедить оставить свой пост по состоянию здоровья», - рассказал «Фокусу» источник в киевской митрополии.

По словам источника, на смелое предложение высоких гостей настоятель Киево-Печерской лавры ответил отказом и в рискованную интригу впутываться не стал. Вместо этого о разговоре с Нусенкисом и Филатовым он рассказал митрополиту Владимиру. Собственно говоря, уже на этом этапе заговор с отстранением предстоятеля УПЦ провалился.

«И хотя сам Нусенкис не захотел комментировать эту информацию, скорее всего, это не конец истории, а ее начало. Ведь, судя по всему, за смелыми планами устранения Владимира стоит высшее духовенство РПЦ, а возможно, и сам патриарх Кирилл, который таким образом пытается вернуть автономную украинскую церковь под свой прямой контроль», - говорится в публикации «Фокуса».

Версию о том, что мятеж который возник на соборе, был срежиссирован в канцелярии Кирилла, в Москве, на условиях анонимности «Фокусу» подтвердили и сотрудники аппарата Киевской митрополии. Они называют даже автора плана, которого пытались реализовать мятежники, - это заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ отец Николай (Балашов).

«Если это так, то санкцию на церковный бунт украинским заговорщикам спустили с самого верха», - подытоживает еженедельник.