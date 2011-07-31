Ветеранам ОУН-УПА выплатят денежную помощь

В Ивано-Франковске к 20-й годовщине независимости Украины ветеранам ОУН-УПА выплатят одноразовую денежную помощь.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, 44 ветеранам ОУН-УПА и лицам, подвергшимся преследования, будет выплачена разовая денежная помощь в сумме 4 тыс. 400 грн.

Также, по предоставленной информации, утвержденные мероприятия празднования Дня Независимости предусматривают, что 21 августа организуется восхождение на высшую вершину украинских Карпат - Говерлу (2061м).

В Ивано-Франковске пройдет по улицам города торжественное шествие общественности в национальной одежде, состоится праздничное вече по случаю 20-й годовщины независимости Украины, конкурс «Украинская семья в национальных костюмах» и ряд других мероприятий. Свое искусство жителям и гостям города подарят вокальные ансамбли, оркестры, танцевальные коллективы, хоры, капеллы, дуэты и солисты.

На светодиодных экранах будут транслироваться тематические видеоролики, в храмах города отслужат молебны за Украину и украинский народ.