Мороз анонсировал переход СПУ в оппозицию

Почетный лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз заявил, что на съезде партии будет принято решение «об отношении СПУ к политике власти».

«На съезде СПУ мы примем заявление относительно отношения к политике властей. Она будет четко определять нашу оппозиционность»- сказал А.Мороз в комментарии изданию «Главком», сообщает пресс-служба СПУ.

По его словам, все заявления будут «выдержаны в строгой, конструктивной и очень четкой тональности». «В ней мы скажем, с чем мы не согласны, и что мы предлагаем. Все это в сумме даст нам основания говорить о нашей оппозиционности, которая, впрочем, и без того была очевидной.

А.Мороз также признал, что в последние годы больше всего партии навредили „не какие-то внешние факторы, а сами партийцы“.

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