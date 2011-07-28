В Печерский суд прибыл атташе по правам человека Посольства США

В Печерский районный суд города Киева прибыл атташе по правам человека Посольства США в Украине Метт СТТАФОРД для наблюдения за ходом судебного процесса по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, судебные заседания проходят ежедневно и ежедневно в зале присутствуют дипломаты, аккредитованные в Украине. В частности, судебный процесс регулярно посещают представители Посольства Франции.