В Печерский суд прибыл атташе по правам человека Посольства США
15:50, 28 июля 2011Политика
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Будет наблюдать за процессом
В Печерский районный суд города Киева прибыл атташе по правам человека Посольства США в Украине Метт СТТАФОРД для наблюдения за ходом судебного процесса по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, судебные заседания проходят ежедневно и ежедневно в зале присутствуют дипломаты, аккредитованные в Украине. В частности, судебный процесс регулярно посещают представители Посольства Франции.
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