Тимошенко сказала Кирееву, что презирает его

В заседании Печерского райсуда Киева по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до12.05.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского райсуда, председательствующий по делу Родион КИРЕЕВ ушел в совещательную комнату для того, чтобы принять решение по двумя ходатайствам Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, она заявила ходатайство об отводе судьи и попросила объявить перерыв в судебном процессе, чтобы на протяжении трех дней найти новых защитников.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что судья грубо нарушил ее право на защиту и нарушил право на адвокатскую деятельность ее защитников, поскольку не давал времени для ознакомления с материалами дела.

Кроме того, добавила она, вчера происходил допрос свидетелей, однако из-за того, что не было возможности ознакомиться в нормальном режиме с материалами дела и отсутствуют защитники, не удалось приобщиться к этому процессу.

Судья Р.КИРЕЕВ несколько раз пытался прервать Ю.ТИМОШЕНКО и требовал от нее подняться.

«Возможно, Вы будете просить сразу меня на колени встать?.. Я презираю Вас и это правда», - сказала она, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ, однако так и не поднимаясь со своего места.

Р.КИРЕЕВ сделал Ю.ТИМОШЕНКО еще несколько замечаний, добавив, что решение в суде провозглашается именем Украины, и таким образом Ю.ТИМОШЕНКО «проявляет пренебрежение к Украине».

Во время обсуждения ходатайств Ю.ТИМОШЕНКО представитель государственного обвинения прокурор Александр МИКИТЕНКО заметил, что прокуратура не видит оснований для удовлетворения этих ходатайств.

«Доводы, которые привела Ю.ТИМОШЕНКО, являются безосновательными», - сказал он.

А.МИКИТЕНКО также добавил, что и сама подсудимая, и ее защитники имели достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Кроме того, он подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО вчера отказалась задавать вопросы свидетелям во время их допроса.