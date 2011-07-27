Луценко: То, что вчера «Грифон» поломал скамейки меня не интересует

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО требует от суда обеспечить условия проведения открытого заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в начале сегодняшнего заседания в Печерском районном суде Киева Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание на то, что присутствующие в зале заседания люди, в частности и представители СМИ, не обеспеченные местами для сидения.

«Людям негде сесть. Это нарушение условий открытого судебного заседания», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«То, что вчера «Грифон» поломал скамейки в зале заседаний суда над Юлией ТИМОШЕНКО меня не интересует», - добавил он.

Исходя из этого, Ю.ЛУЦЕНКО призвал суд обеспечить надлежащие условия для проведения заседания.

В ответ на это судья Сергей ВОВК сказал, что суд не имеет достаточных средств, чтобы в срочном порядке обеспечивать все залы новыми местами для сидения.

По неофициальной информации, после того, как 26 июля в результате столкновений между сотрудниками судебной милиции «Грифон» и некоторыми народными депутатами – сторонниками Ю.ТИМОШЕНКО, были поломаны скамейки для сидения в зале, где проходит судебный процесс над ней, чтобы обеспечить условия для проведения сегодняшнего заседания суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО, в зал были перенесены скамейки из других залов суда, в частности, и из зала, где проходит суд над Ю.ЛУЦЕНКО.