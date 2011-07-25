Тимошенко заявила, что не признает гражданского иска Нафтогаза

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не признает гражданского иска НАК «Нафтогаз Украины» и считает его абсурдным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время судебного заседания после вопроса председательствующего по делу судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА, признает ли она гражданский иск, готова ли давать показания и желает ли возместить ущерб.

«Этот иск я считаю абсурдом от первой до последней буквы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что судья Р.КИРЕЕВ должен прекратить «это судилище» и «издевательство над законом». «Никакого ущерба государство я не наносила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила это тем, что транспортировкой газа занимается не НАК «Нафтогаз Украины», а «Укртрансгаз». «Это дело должно быть закрыто. Не принимайте участия в групповом преступлении», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что показания по делу она будет давать.

Как известно, НАК «Нафтогаз Украины», который выступает в судебном процессе над экс-премьером Ю.ТИМОШЕНКО гражданским истцом, заявил иск о взыскании с нее 1,516 млрд. грн. для компенсации ущерба, нанесенного компании вследствие подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией.

«ТИМОШЕНКО Ю.В. обязала НАК «Нафтогаз Украины» подписать контракты с ОАО «Газпром» на приобретение природного газа и руководствоваться базовой ценой в размере 450 долларов США за тысячу кубических метров. При этом ставка транзита природного газа по территории Украины на 2009 год осталась на уровне 1,7 долларов за тысячу кубометров на 100 километров расстояния», - говорится в иске.