В ВР рассказали, как отговаривают депутатов от квартир

Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Владимир МАКЕЕНКО заверяет, что в последнее время ни один депутат не получил квартиру.

Об этом В.МАКЕЕНКО заявил в интервью газете “Голос України” (№ 131 от 21 июля 2011 года).

По его словам, с того времени, как он возглавил парламентский комитет, не была выдана ни одна новая квартира. «В соответствии с законодательством, народный депутат имеет право на служебное жилье. У нас есть служебные квартиры, в которых проживают народные депутаты. Есть депутаты, которые проживают в гостиницах. При моем председательстве комитет не принял ни одного решения о выделении ни одной квартиры в постоянное пользование или выплаты денежной компенсации. Закончится срок - освободите квартиру», - сказал В.МАКЕЕНКО.

В то же время, по его словам, некоторые депутаты просят комитет выделить им квартиры. «Приходят, я им говорю: мандат есть, депутатская зарплата, дипломатический паспорт, возможность решать вопрос - сколько можно жить за счет налогоплательщиков? Или же говорю: нет проблем, пиши заявление, приходи на комитет, пригласим СМИ, лидеров фракций и партий и посмотрю, каким ты будешь в списке партии на следующих выборах», - сказал В.МАКЕЕНКО.

При этом он отметил, что такую позицию комитета поддерживают руководители всех партий.