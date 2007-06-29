Странствующий Музей жертв Помаранчевой революции создаётся в Луганске

В Луганске по инициативе общественной организации «Молодая гвардия», которую возглавляет депутат Луганского городского совета от Партии регионов Арсен КЛИНЧАЕВ, создается передвижной музей жертв Помарнчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, А.КЛИНЧАЕВ сообщил, что на сегодня уже собранны экспонаты для музея, завершается работа над оформлением стендов, и на протяжении месяца музей начнет свою работу.

Сначала посетителями музея будут жители Луганска, потом экспозицию покажут жителям области, а дальше планируется провезти экспонаты по другим областям Украины.

В музее будут выставляться документы, фотокарточки, карикатуры периода Помаранчевой революции, также будут разделы, посвященные проблемам русского языка и выборам в Луганской области.

Как утверждает А.КЛИНЧАЕВ, идея создания музея у него возникла еще во время событий 2004-2005 годов, а недавнее посещение Музея советской оккупации в Киеве лишь придало ему уверенности в необходимости рассказать правду о том, как происходила Помаранчевая революция в Украине и, в частности, в Луганской области.