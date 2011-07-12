Совок возвращается: регионалы провели субботник ко дню рождения Януковича

В Березанском районе Николаевской области члены Партии регионов провели субботник по случаю дня рождения президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облорганизации регионалов.

"В субботу, 9 июля, по инициативе Березанской районной организации Партии регионов и "Молодых регионов" состоялся субботник по благоустройству детской площадки, приуроченный ко Дню (в оригинале сообщения с большой буквы) рождения президента", - отметили в пресс-службе.

"Родители, бабушки, дедушки и даже сами ребята с энтузиазмом включились в общее дело - вместе носили песок в песочницы, красили ступеньки, убирали сухую траву и мусор", - говорится в сообщении.

Украинская правда