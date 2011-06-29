Руслан Забилый об украинском календаре и советском тоталитаризме

В Украине отсутствует календарь чествования исторических дат на государственном уровне, в котором не может быть дат, связанных с советским тоталитаризмом, считает историк, директор Национального мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" Руслан ЗАБИЛЫЙ.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Р.ЗАБИЛЫЙ отметил: "У нас нет исторического, собственно украинского, календаря. У нас есть какой-то суррогат. Например, в декабре мы отмечаем день создания украинской армии, а 23 февраля - День защитника Отечества, традиционный советский праздник, который перекочевал к нам».

По его словам, ключевые даты в истории Украины должны быть основными в этом календаре. "Это не значит, что такой день должен быть преобразован в праздник, выходной. Это должен быть день, когда мы чествовали бы людей, послуживших созданию Украинского независимого государства", - сказал Р.ЗАБИЛЫЙ.

Вместе с тем, по его словам, "из нашего исторического календаря должны быть исключены те исторические даты, которые как-то нас связывают с советским тоталитаризмом".