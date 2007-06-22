Ющенко урегулировал нахождение лиц высшего офицерского состава в Секретариате Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 октября 2003 года №1226».

Как сказано в размещенном на сайте главы государства документе, этим указом внесено изменение в Перечень должностей в органах исполнительной власти и других гражданских учреждениях, которые могут быть замещены лицами высшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, других военных формирований и лицами высшего начальственного состава органов внутренних дел, и предельных военных и специальных званий по этим должностям, утвержденный Указом Президента Украины от 29 октября 2003 года №1226 (с изменением, внесенным Указом от 24 января 2007 года №37), изложив раздел «Секретариат Кабинета Министров Украины» в следующей редакции:

«Первый заместитель Министра Кабинета Министров Украины - генерал-полковник милиции (на время пребывания на этом посту лица, ныне его занимающего);

заместитель начальника Управления по вопросам деятельности органов юстиции и правоохранительных органов - генерал-майор (на время пребывания на этом посту лица, ныне его занимающего)".