Чему нас научит Китай

В эти выходные состоится первый визит в Украину председателя Китая Ху Цзиньтао. Ожидается, что эта встреча на высшем уровне активизирует отношения Украины и КНР, которые в последнее время набирают обороты: 18 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве между Коммунистической партией Китая и Партией регионов, а 20 апреля Киев и Пекин создали межправительственную комиссию по сотрудничеству.

Украина ожидает значительных вливаний китайских средств в экономику страны. Кроме этого, власть намерена перенять опыт у китайских товарищей в борьбе с коррупцией, а также в подготовке к проведению Олимпиады, с тем, чтобы применить его для проведения ЕВРО-2012. Так как многие видят КНР как пример для подражания, стоит поближе присмотреться к этой стране и тем её сторонам, которые сознательно или несознательно игнорируют многие СМИ.

Двигатель мировой экономики

Сегодня о Китае всё чаще говорят как о будущем двигателе мировой экономики. Китай наполнил своей продукцией полки магазинов по всему миру. Он вышел на второе место по общему объёму ВВП в мире после США, обогнав Японию. Многие аналитики пророчат смещение центра мировой геополитики в КНР в ближайшие десятилетия.

Однако в силу разных причин мало кто обращает внимание на социальные противоречия и низкий уровень жизни большинства китайцев. По данным статистического бюро КНР, около 150 млн. человек, что составляет 10% населения страны, имеют доход меньше одного доллара в день, то есть находятся за чертой бедности (по критериям ООН). При этом, по показателю ВВП на душу населения, который более точно отражает уровень жизни в стране, Китай в рейтинге Всемирного банка занимает лишь 93-е место в компании с Боснией и Герцеговиной, Белизом, Албанией и Сальвадором. Причем по данным ЦРУ, КНР находится по этому показателю еще дальше – между Алжиром и Туркменией. Недалеко, кстати, от Украины.

Вместе с тем Пекин проводит активную политику инвестирования других государств, а также покупает долговые обязательства европейских стран. По сообщениям Государственного управления валютного контроля КНР, Китай уже скупил 10-летние государственные займы Испании на сумму 1 миллиард евро.

По мнению профессора Се Тянь, как сообщает The Epoch Times, исходя из экономической ситуации в Испании, покупать её долговые обязательства не эффективно, такие инвестиции не имеют никакой ценности, поскольку они не смогут окупиться в ближайшее время. Эти инвестиции можно назвать политическими. По мнению профессора, скупая эти долги, коммунистическое правительство КНР пытается с помощью денег своих налогоплательщиков образовать европейское лобби - для содействия Пекину в получении права на закупку оружия у ЕС, а также для замалчивания вопросов нарушения прав человека в Китае.

В рейтинге самых процветающих стран мира за 2010 год, составленном Лондонским институтом Legatum, Китай занимает одно из последних мест по уровню личной свободы и социальной защищённости.

Борьба с коррупцией по-китайски

Уже несколько десятков лет китайские власти заявляют о борьбе с коррупцией. И создается впечатление, что коррупции либо нет совсем, либо она минимальная. Однако на деле мы наблюдаем обратную картину.

Тоталитарная власть и атеистическое воспитание породили ничем не ограниченную вседозволенность. У компартии в Китае нет конкурентов и, следовательно, нет никаких независимых органов надзора и контроля. Как может сама партия наказывать себя и лишать своих чиновников благ и выгод?

По обнародованным недавно официальным данным в КНР в 2009 году число выявленных коррупционеров выросло на 2,5% и составило 106 тысяч партийных функционеров. Из них 17 – чиновники уровня провинциальных властей. В то время, как в прошлые годы, к ответственности за коррупцию в среднем за год привлекали 7 чиновников такого уровня.

По официальным данным КНР, в 2008 году в стране произошло в 10 раз больше акций протеста, чем в 1993 году. Большинство из них – против произвола местных властей.

Недавно китайские СМИ сообщили, что в 2009 году на служебный транспорт чиновники потратили от 150 до 200 млн. юаней ($21,4 – 28,5 млн.). Если к этому прибавить сумму бюджетных денег, потраченную ими же за этот период на заграничные поездки и банкеты, то в итоге получится более 30% всех административных годовых расходов государства. По данным министерства финансов КНР, фактическое число служебных автомобилей в стране на 50% больше установленного лимита, который за все эти годы не сокращался.

Согласно статистике World Luxury Association (WLA), в 2007 году Китай вышел на 3-е место в мире по сумме расходов на покупку предметов роскоши. Большую часть потребителей этих предметов составляют партийные чиновники.

Известно много случаев, когда за сообщения о фактах коррупции граждане подвергались арестам, избиениям, заключению в психиатрические больницы, угрозам и другим видам давления со стороны местных властей.

Французская газета «Мариан» в своём номере от 30 ноября 2010 года сообщила о существовании в Китае специальных тюрем для коррупционеров, которые построены по европейским стандартам. Внутри у них есть офисные помещения, банкетные залы и балконы. Вокруг расположены спортивные площадки, теннисные корты, искусственные водоёмы, сады и парки. Многие чиновники, которые ожидают приговора, уже заказали себе места в этих тюрьмах.

Китайские богачи уезжают из КНР

В Китае, согласно рейтингу журнала Forbes за 2011 год, проживают 115 долларовых миллиардеров, уступая в этом только США, где таковых — 413. Кроме того, в КНР насчитывается около миллиона китайцев-миллионеров. В то же время, около 65% населения Китая — это крестьяне, которые с трудом покрывают расходы на еду и коммунальные услуги.

Однако, похоже, что и богатым людям живется в Китае не всегда сладко. В последние годы с большой скоростью растёт эмиграция за границу богатых китайцев. В апреле 2011 году консалтинговая компания Bain & Company совместно с банком China Merchants Bank провела опрос, в результате которого выяснилось, что более половины китайских миллионеров либо уже эмигрировали из Китая, либо собираются это сделать. Основные причины — плохой уровень образования и нестабильная политическая ситуация в стране.

За пять лет количество китайских эмигрантов в США по инвесторской программе увеличилось на 73%. При этом, чтобы получить американскую визу инвестора, необходимо потратить, как минимум, 500 тыс. долларов, пишет New York Times.

Аналитики отмечают, что китайские богачи не ощущают себя в Китае в безопасности из-за политической системы. Правительство легко может расправиться с любым, кого посчитает неугодным себе. Если не иметь хорошей защиты в высших политических кругах, то существует опасность в любой момент лишиться всего состояния и даже сесть в тюрьму.

Недавний яркий пример этому — Хуан Гуаньюй, основатель крупнейшей в Китае компании-ритейлера GOME, занимающейся бытовой техникой. В мае прошлого года его осудили за экономические преступления и взятки и приговорили к 14 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 88 млн. долларов США. По оценкам 2008 года, его компания стоила 6,3 млрд. долларов.

В этом году покончили с собой два миллионера из провинций Шаньдун и Чжэцзян, а всего за последние годы счёты с жизнью свели девять китайских миллионеров. По мнению специалистов, это связано с сильным психологическим давлением на крупных бизнесменов в Китае.

Экология в жертву экономике

Погоня за увеличением объемов промышленности все чаще негативно сказывается на здоровье нации и состоянии экологии, что признают и китайские власти. В статье, опубликованной на сайте Министерства охраны окружающей среды министром Чжоу Шенсянь, говорится, что развитие экономики Китая уже вошло в небывалое доселе противоречие с окружающей средой, а также, что «уже больше нельзя продолжать идти по старому пути, который опирается на крупные инвестиции, высокое потребление ресурсов и большое загрязнение».

По данным Управления охраны окружающей среды, в 2009 году у 4035 человек в крови было обнаружено повышенное содержание свинца, у 182 человек - повышенное содержание кадмия.

Ещё в 2005 году Министерство здравоохранения сообщало, что в стране зарегистрировано более 7 млн. больных раком, количество которых с каждым годом увеличивается на 1,6 – 2 млн. человек. При этом власти не сообщают о количестве больных в так называемых, «раковых деревнях» – поселениях, расположенных вблизи токсичных производств.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, в 2009 году токсичные выбросы отработанной воды предприятий по производству аккумуляторов составили более 12 млн. тонн. Из них более 10 миллионов тонн - с содержанием свинца, более 220 тыс. тонн - с содержанием тяжёлых металлов и более 4 тыс. тонн - с содержанием кадмия.

Третья часть территории Китая подвергается влиянию кислотных дождей. Вода большинства из самых крупных рек страны совсем не пригодна для питья. Четвёртая часть населения страны не имеет в достаточном количестве чистой питьевой воды.

По данным ООН, из 20 наиболее загрязнённых городов планеты, 16 находятся в Китае.

На пороховой бочке недовольств

Так же, как страны Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, современный Китай взрывоопасен: регулярно в разных местах страны — от Тибета до Северо-Восточного Китая, возникают крупные акции протеста. Низкая оплата труда, массовый снос домов крестьян с целью захвата земли для строительства новых заводов, фабрик и других объектов, неблагоприятные условия жизни, загрязнение окружающей среды и коррупционная система власти регулярно вынуждают людей выходить на улицы.

Сносы домов без разрешения жильцов происходят в КНР практически каждый день. Вся земля в Китае — собственность государства, чем и пользуются партийные чиновники, произвольно решая, что и где строить. При этом гражданам, которые лишаются своих домов, либо выплачиваются минимальные компенсации, либо вообще никаких.

По данным исследователя из Китайской академии социальных наук Цзяна Жуня, начиная с 2007 года в Китае каждый год происходит более 90 тысяч крупных народных акций протеста, при этом их число с каждым годом увеличивается.

Вместе с тем, чтобы завоевать право голоса в мире и улучшить свой образ в международном сообществе, коммунистические власти КНР в прошлом году выделили 45 млрд. юаней ($6,4 млрд.) на свою пропаганду за границей. В этом году только на создание видеоролика и пропаганду «образа Китая» в США перед визитом Ху Цзиньтао, по данным китайских блоггеров, было потрачено 860 млн. юаней ($122 млн.)

«Репортеры без границ» поставили Китай на 171-е место из 178 по уровню свободы прессы. Рупоры Китая, такие, как агентство «Синьхуа» и газета «Жэньминь Жибао», телевидение CCTV, а также их многочисленные дочерние СМИ, на разных языках вещают на весь мир только о том, что выгодно правящей Коммунистической партии. Многие мировые СМИ, принимая эту информацию за официальную и перепечатывая ее, фактически помогают китайским властям вводить весь мир в заблуждение.

Человек без прав человека

Тень на внешне красивый фасад Китая также наводят целенаправленные репрессии, направленные против этнических и религиозных групп. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете периодически вспыхивают протесты коренных жителей, которые уже превратились у себя на родине в национальные меньшинства. Они протестуют против уничтожения их традиционной культуры, уклада жизни и разрушения окружающей среды.

22 апреля 2011 года военизированная полиция ворвалась в тибетский монастырь Кирти в провинции Сычуань, арестовав около 350 местных монахов. Сегодня члены комитета ООН по правам человека призывают правительство компартии Китая сообщить об их местонахождении.

К уйгурам и тибетцам теперь добавились и монголы. В конце мая прошли крупные протесты во Внутренней Монголии. Тысячи пастухов, студентов и преподавателей многих районов Внутренней Монголии вышли на акции протеста против разрушительной для окружающей среды политики центрального правительства в их регионе. Они заявили, что если политика правительства не изменится, протесты будут ещё более сильными.

На Пасху, согласно правозащитной христианской организации China Aid Association, пекинская полиция заключила под домашний арест около 500 китайских христиан , одной из самых крупных в Китае домашних церквей. Около 35 человек отвезли в полицейский участок.

После того, как в феврале прозвучали призывы к «жасминовой» революции, власти Китая ужесточили подавление диссидентов и правозащитников.

Арест всемирно известного художника Ая Вэйвэя вызвал обеспокоенность в международном сообществе и привлёк широкое внимание средств массовой информации. Власти Китая обвиняют Ая в экономических преступлениях, настаивая на том, что его арест не связан с выступлениями в защиту прав человека. При этом, Ай Вэйвэй лишен доступа к адвокату. Чтобы привлечь внимание к этому делу, различные культурные группы и работники сферы искусства провели выставки работ Ая Вэйвэя по всему миру.

Кроме этого, продолжается масштабное подавление последователей духовной практики Фалуньгун, длящееся 12 лет. После того, как власти Китая подсчитали, что количество людей, выполняющих медитативные упражнения Фалуньгун, далеко превысило количество членов компартии, Цзян Цземинь, бывший лидер КНР, развернул широкую кампанию подавления Фалуньгун по всей стране.

При этом, в отличие от других тоталитарных режимов, компартия КНР пытается репрессировать людей за границей. Она не только оказывает давление на другие страны с требованием запретить последователям Фалуньгун проводить демонстрации против репрессий, но и пытается разжигать ненависть по отношению к этой группе. По сообщениям правозащитной группы Информационный центр Фалунь Дафа власти КНР рассылают западным политикам фальшивые электронные письма с нападками на Фалуньгун, представляясь последователями этого учения, проживающими за границей. Однако было установлено, что IP-адреса отправителей были из Китая. О получении таких писем сообщили несколько конгрессменов США, а также политиков из Австралии и Новой Зеландии.

Номинант в лауреаты Нобелевской премии мира 2010 года, международный адвокат по правам человека Дэвид Мэйтас утверждает, что в Китае продолжается масштабное извлечение органов у последователей Фалуньгун. При этом, международные фармацевтические компании играют не последнюю роль в содействии несанкционированной практике извлечения органов у заключенных в Китае в ходе испытаний своих лекарственных препаратов.

Кстати, во время проведения пекинской Олимпиады, по данным Организации по защите прав последователей Фалуньгун, китайские власти арестовали, по меньшей мере, 10 194 приверженца Фалуньгун, опасаясь их аппеляций в защиту своих прав. Из них около ста человек умерли в заключении через несколько недель или же дней. Многие из них до сих пор не освобождены, некоторых приговорили к большим срокам заключения.

В тоже время популярность у народа правящей в Китае компартии неуклонно падает. В последние годы стало массовым движение по выходу из Коммунистической партии Китая (КПК) и её дочерних организаций (пионерии и комсомола). В 2006 году вышла в свет книга «Девять комментариев о коммунистической партии», в которой изложены результаты исследования истории Коммунистической партии Китая. Эта книга изменила политические взгляды миллионов китайцев. Вдохновленные ею, более 94 млн. человек— почти тринадцатая часть населения Китая (используя псевдонимы) -, начиная с 2006 года, заявили на специальном сайте о своём выходе из компартии, пионерии и комсомола. Ежедневно к этому числу добавляется еще 40–50 тысяч человек.

Так какой же опыт перенять?

Сегодняшний Китай дает нам повод задуматься: так какой же опыт мы действительно хотим перенять? Украинцы уже пережили период коммунистического правления. Если речь идёт об опыте по наполнению карманов чиновников, по обворовыванию народа, по совершенствованию коррупционных схем, по подавлению свободы веры, свободы выражения и разгону народных протестов, — вместо настоящего решения проблем населения, — то Коммунистическая партия Китая — несомненно, лучший пример для подражания.

Оптимистические прогнозы, предрекающие Китаю стать новым мировым лидером, остаются пока под сомнением. Раздираемая внутренними противоречиями страна похожа на пороховую бочку, которая в любой момент может взорваться.

Анна Варавва, Евгений Довбуш