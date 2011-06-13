Часто ли митрополит Агафангел прибегает к проклятиям?

Одесский митрополит АГАФАНГЕЛ (в миру – Алексей САВВИН - УНИАН) «никого не проклинает» и молится «за людей самых разных взглядов и политических убеждений».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в связи с выступлением в эфире московской радиостанции "Эхо Москвы" известного журналиста Алексея ВЕНЕДИКТОВА, встречавшегося недавно в Одессе с главой местной епархии.

«Пресс-служба Одесской епархии настоятельно просит журналистов в точности передавать слова собеседника (даже если, как в данном случае, они были озвучены в ходе частной беседы), и не приписывать в погоне за сенсацией никому, а тем более православным иерархам, неправдивых и скандальных высказываний», - говорится в заявлении.

Пресс-служба цитирует фразу журналиста А.ВЕНЕДИКТОВА, касающуюся опровергаемого эпизода: "Рассказывали, что когда к нему (АГАФАНГЕЛУ) приходили - он же еще службу ведет, несмотря на 73 года, - подходили к нему прихожане за благословением, он спрашивал: "За кого голосовал? За Ющенко? - ушел без благословения. Скажи спасибо, что не прокляну!" Это я не слухи рассказываю, а рассказываю то, что рассказывал он".

«В связи с этим пресс-служба Одесской епархии уполномочена заявить, что ни в ходе частной беседы с господином ВЕНЕДИКТОВЫМ, ни в иное время митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ не сообщал об упомянутом журналистом эпизоде. Данный эпизод не только не имел место, но и не мог произойти в принципе, поскольку владыка АГАФАНГЕЛ никогда ни словами, ни действиями никому не угрожал никакими "проклятиями" за что бы то ни было», – подчеркивает пресс-служба, добавляя при этом, что «митрополит АГАФАНГЕЛ является авторитетным архипастырем» УПЦ МП.

Между тем, А.ВЕНЕДИКТОВ не первый журналист, информирующий общественность о «прокленах» АГАФАНГЕЛА в адрес верующих, бывших сторонниками Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году. К примеру, автор портала «Религия в Украине» Владимир МЕЛЬНИК приводил в свое время слова АГАФАНГЕЛА, размещенные на одном из ресурсов, издаваемых по его же благословению: «Те, кто не придет на избирательные участки, сказал он из амвона, - и не проголосует за Виктора ЯНУКОВИЧА, должен будет покаяться в этом…»

Не менее известно также реагирование руководства Одесской епархии УПЦ МП в октябре 2009 года на публикацию "Ритуальные гонорары Одесских храмов", подписанную тремя журналистками газеты «Сегодня». Сперва митрополит АГАФАНГЕЛ публично потребовал от журналисток принести извинения за статью, затем на официальном сайте Одесской епархии, главным редактором которого сам АГАФАНГЕЛ и является, статья была названа «заказной» и появилось сообщение с указанием духовенству молиться о "вразумлении журналисток болезнями": "Отныне в Свято-Успенском, Свято-Пантелеймоновском, Свято-Ильинском и Свято-Иверском мужских монастырях будет возноситься молитва о том, чтобы Господь вразумил скорбями и болезнями озлобленных, обезумевших клеветников на Христа и Его Святую Церковь Ольгу КНЯЗЬ, Светлану ГОДОВЕНКО и Лилию ФЕЩЕНКО".

Кроме того, на официальном сайте Одесской епархии был размещен запрет упомянутым журналисткам – «еретикам, раскольникам, иноверцам и безбожникам, …искателям "сермяжной правды" КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО и ФЕЩЕНКО» – «возжигать свечи и совершать какие-либо молитвенные действия в православном храме».

«Так что искатели "сермяжной правды" КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО и ФЕЩЕНКО могут расслабиться - приобретение и возжигание свечи их никак не касается, более того, это им прямо запрещено», – говорилось на сайте.

В свою очередь, настоятельница женского монастыря СЕРАФИМА (в миру Надежда ШЕВЧИК – УНИАН), известная в Одессе и за её пределами религиозная деятельница, публично подтвердила подлинность фактов, приведенных журналистками. «Вы написали правду, как и должны делать журналисты», – сказала она.

Примечателен и тот факт, что пресс-служба Одесской епархии не опровергла ряд других, не менее острых, фрагментов обнародованной беседы главреда «Эха Москвы» с митрополитом АГАФАНГЕЛОМ. В частности то, что, по словам одесского митрополита, «даже если вся Украинская православная церковь решит выйти из Московского патриархата, то сам митрополит будет против этого». «Даже если Собор решит», - заявил АГАФАНГЕЛ.

«Он, кстати, является членом Святейшего синода РПЦ Московского патриархата. Он обрушивается на слабость президента ЯНУКОВИЧА со словами, что президент должен вести более жесткую политику по отношению к «оранжевым», должен выполнять свои предвыборные обещания: «наша общая родина - СССР» - дословно с его разрешения передаю. Я не брал интервью, мы разговаривали за обедом очень долго, два с половиной часа», – рассказал А.ВЕНЕДИКТОВ о своей беседе со священнослужителем.

Журналист при этом отметил, что сам АГАФАНГЕЛ «очень прямой, жесткий. Абсолютно уверен, что вся «оранжевая зараза» финансируется из-за рубежа, главные враги – румыны, конечно».

«Говорит: есть патриарх в Киеве, а я – здешний патриарх. У меня на Пасху все стоят со свечками. Жесткий. Я понял, что правее него только стенка. А это важно, потому что он очень авторитетный человек. Вот если он выведет людей на площадь – он выведет. По любому вопросу. Его побаиваются и президент и губернатор. Это человек с несгибаемыми принципами и с огромной харизмой. Просто надо понимать, думаю, что победа «Партии регионов» в Одесской области абсолютно точно – и его заслуга», – сказал А.ВЕНЕДИКТОВ.

Журналист также отметил, что глава Одесской епархии придерживается радикальных взглядов в отношении Европы и Евросоюза. «Куда нам в Европу? Какой Евросоюз? Это все фашисты! ...Какой флот в Севастополе американский? Безобразие! Почему они дали разрешение заходить?», – процитировал АГАФАНГЕЛА главред «Эха Москвы», отметив, что митрополита слушает «значительная часть электората».

Кроме того, А.ВЕНЕДИКТОВ сообщил: «Еще АГАФАНГЕЛ сказал интересно: «Вы понимаете, Львов – это же наша Чечня».