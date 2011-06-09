Губернатор обещает поотбивать руки казнокрадам

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием активизировать борьбу с коррупцией и взяточничеством, быть более наступательными в противодействии должностным преступлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня в Белой Церкви во время заседания коллегии КОГА, где рассматривались вопросы противодействия коррупции и взяточничеству.

Губернатор Киевской области констатировал, что с назначением нового прокурора в регионе активизировалась борьба с должностными преступлениями. Так, в этом году в области разоблачено более 300 преступлений в сфере служебной деятельности, задокументировано 400 фактов взяточничества. В частности, во взяточничестве разоблачены руководители инспекции по контролю над ценами, управления экологии, земельных ресурсов. Лишь за последнюю неделю «погорели» на взятках председатель одного из сельских советов, начальник управления земельных ресурсов Бородянского района и начальник управления культуры области.

«Я не позволю позорить власть, поотбиваю руки тем, кто разворовывает бюджетные средства, зарабатывает на земельных богатствах Киевщины и на ее жителях. Борьба со взяточничеством будет осуществляться вне зависимости от должностей и партийных цветов», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК

В то же время губернатор требует от руководителей районных государственных администраций скорейшего введения упрощенной системы предоставления разрешений для бизнесменов и инвесторов. «Должна работать система, чтобы человек во время получения всевозможных разрешений как можно меньше контактировал с чиновниками. Поэтому в каждом районе должно функционировать единое инвестиционное окно, где граждане могли бы в максимально короткие сроки и с минимальными усилиями получить любые разрешения», - отметил он.