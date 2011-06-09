Луценко: я набрал четыре килограмма и активно занимаюсь физкультурой

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что после голодовки начал постепенно приходить в норму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании в Печерском районном суде.

«Я чувствую себя нормально. Через две недели после голодовки я набрал четыре килограмма. Сейчас я активно занимаюсь физкультурой», - сказал экс-министр, отметив, что за все время пребывания за решеткой только один раз жаловался на проблемы со здоровьем, когда находился в прошлый раз в зале судебного заседания.

По его словам, это было связано с тем, что у него атрофировались мышцы и трудно было стоять.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

22 апреля 2011 года Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора был доставлен в больницу скорой помощи Киева.

23 мая на заседании Печерского районного суда Киева Ю.ЛУЦЕНКО заявил о прекращении голодовки, и после суда его отвезли в СИЗО.